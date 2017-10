בין יפן לבריטניה, בין מציאות לאשליה: פרס נובל לקאזואו אישיגורו 

דרכו הספרותית של אישיגורו החלה ב-1982 עם הספר "נוף גבעות חיוור" (תורגם לעברית בהוצאת ספרית מעריב). מאז פרסם שמונה ספרים, המוכרים בהם "שארית היום" (הוצאת מחברות לספרות) ו"Never Let Me Go" שטרם תורגם. שני ספרים אלו גם עובדו לסרטים.

על פי ועדת פרס הנובל, יצירתו הספרותית של הסופר היא בעלת "כוח רגשי רב" ו-"חושפת את התהום שמתחת לאשליית תחושת החיבור שלנו לעולם". הנושאים החוזרים בספריו, לפי הוועדה, הם "זיכרון, זמן ואשלייה עצמית". אולי יותר מכל ספר אחר, הניתוח של ועדת הפרס בא לידי ביטוי ב"שארית היום". במרכז ספר זה משרת מבוגר המהרהר בעברו, בהזדמנויות שפוספסו ובנאמנותו הבלתי מעורערת לאדונו לשעבר מתקופת מלחמת העולם, גם לאור ראיות שאולי הוא אינו ראוי לה.

בשנים האחרונות יצירתו של אישיגורו פנתה אל עבר מחוזות הבדיון. הספר "Never Let Me Go" (אל תשחרר אותי לעולם) מתרחש בגרסא דיסטופית בדיונית של בריטניה ואילו ספרו האחרון של הסופר, The Buried Giant (הענק הקבור), מתרחש באנגליה של לאחר מותו של המלך ארתור האגדי.