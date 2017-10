הארגון הבינלאומי נגד הפצת נשק גרעיני זכה בפרס נובל לשלום 

ארגון ICAN שפועל למניעת הפצת נשק גרעיני זכה היום (שישי) בפרס נובל לשלום.

הארגון הוקם לפני עשר שנים באוסטרליה ומטהו נמצא בשווייץ. בארגון חברים 468 פרטנרים מ-101 מדינות. טקס ההענקה ייערך ב-10 בדצמבר בשטוקולם, שוודיה.

הארגון זכה בפרס בשל "עבודתו למשוך תשומת לב לקטסטרופה ההומניטרית שעלולה לנבוע מכול שימוש בנשק גרעיני, ומאמציו ליצור הסכם שיאסור נשק כזה". "אנחנו מאושרים", נמסר מהארגון "זו הכרה בחשיבות הקמפיין במשך השנים".

בין התומכים בארגון זוכי הפרס לשלום הדלאי לאמה והכומר דזמונד טוטו, יוקו אונו, והשחקנים מרטין שין ומייקל דגלאס.

