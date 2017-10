יועצו לשעבר של טראמפ: "הוא עלול להוביל למלחמת עולם שלישית" 

קורקר, שהודיע בשבוע שעבר כי יפרוש מהסנאט אחרי 12 שנה, הוסיף כי הנשיא מדאיג אותו: "הוא צריך להדאיג כל אחד שאכפת לו מארצות הברית".



קורקר היה היועץ לביטחון לאומי של טראמפ במהלך מסע הבחירות לנשיאות 2016, ונחשב למועמד בולט לפני שנה לכהן כסגן נשיא וכמזכיר המדינה. בחודשים האחרונים, לאחר שקורקר ביקר את טראמפ על תגובתו למהומות בשארלוטסוויל, היחסים בין השניים עלו על שרטון.

אתמול צייץ טראמפ בטוויטר כי קורקר התחנן אליו שיתמוך בו לכהונה נוספת בסנאט כנציג טנסי, רומז על כך שהסנאטור תוקף אותו על רקע אישי. קורקר השיב לו בציוץ: "זו בושה שהבית הלבן הפך למועדונית למבוגרים. מישהו ודאי פיספס את המשמרת שלו הבוקר".

Senator Bob Corker "begged" me to endorse him for re-election in Tennessee. I said "NO" and he dropped out (said he could not win without...