טראמפ ממשיך לתקוף את קוריאה הצפונית; רוסיה קראה לצדדים לנהוג באיפוק 

המתיחות בחצי האי הקוריאני: הנשיא האמריקני, דונלד טראמפ, ממשיך לתקוף היום (שני) בחשבון הטוויטר שלו את קוריאה הצפונית, על רקע הקולות בממשלו ובעולם הקוראים לנסות למתן את האווירה בין הצדדים.

"המדינה שלנו לא הצליחה להתמודד עם קוריאה הצפונית במשך 25 שנה", צייץ. "הענקת מיליארדי דולרים מבלי לקבל דבר בתמורה היא מדיניות שאינה עובדת".

>> לכתבות נוספות - המתיחות בחצי האי הקוריאני:

מנהיג קוריאה הצפונית: "הנשק הגרעיני - אמצעי הרתעה שמבטיח את ריבונותינו"

טראמפ במסר לקוריאה הצפונית: "רק דבר אחד יעבוד"

המתיחות בחצי האי: קוריאה הצפונית שיגרה טיל בליסטי מעל יפן

Our country has been unsuccessfully dealing with North Korea for 25 years, giving billions of dollars & getting nothing. Policy didn't work!