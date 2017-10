שר ההגנה האמריקני: הצבא צריך להיערך לאפשרות של תקיפה בקוריאה הצפונית 

המתיחות בחצי האי: שר ההגנה האמריקני, ג'יימס מאטיס, התייחס היום (שני) לעימות בין ארה"ב וקוריאה הצפונית ואמר כי הצבא האמריקני צריך להיות מוכן לאפשרות שלא יימצא פתרון דיפלומטי.



"בשלב זה, יש מאמץ כלכלי-דיפלומטי, שנתמך ע"י סנקציות, להסיט את קוריאה הצפונית מדרכה (תוכנית הגרעין וניסויי הטילים הבליסטיים)", אמר. עם זאת, הוסיף: "יש דבר אחד שצבא ארה"ב יכול לעשות. אנו צריכים שתהיה בידינו אופציה צבאית שהנשיא יוכל להשתמש בה". דבריו של מאטיס נאמרו בכינוס השנתי של ארגון למען חיילי צבא ארה"ב שנערך בוושינגטון.

ביום חמישי אמר נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, למאטיס ולקצינים בפגישה בבית הלבן שהוא מעוניין בקידום מהיר יותר של אופציות צבאיות.

Our country has been unsuccessfully dealing with North Korea for 25 years, giving billions of dollars & getting nothing. Policy didn't work!