שריפות ענק בקליפורניה: לפחות 10 נהרגו, 20 אלף תושבים ברחו מבתיהם 

בתקשורת המקומית היא זוכה להגדרה כ"השריפות אחת הקשות בתולדות המדינה". בתי חולים מקומיים טיפלו בנפגעים ונפתחו חיפושים אחר אנשים שקיים חשש לחייהם. למעלה ממאה מתוכם טופלו בנאפה ובסונומה, כשהם סובלים מכוויות ושאיפת עשן. אזור נוסף שהוכה קשות בשריפות הוא פאונטנגרוב שבסמוך לסן חוזה, שם בתים רבים עלו באש, כמו גם מלונות ובתי ספר.

Napa really hurting right now. I pray everyone gets home safe and we pull together as a community to help those who are affected. pic.twitter.com/Gr47w9ZITu