בתוך שעה: בת 17 הותקפה מינית שלוש פעמים 

אימה ברחובות לונדון: צעירה בת 17 הותקפה מינית שלוש פעמים בתוך שעה על ידי גברים שונים. המשטרה המקומית חשפה היום (שישי) צילומי אבטחה בהם מתועדות התקיפות במזרח העיר וביקשה את עזרת הציבור באיתור החשודים הרבים.



התקיפות החלו לאחר שהצעירה נפרדה מחברותיה שבילו עמה במועדון. זמן קצר לפני השעה חצות היא תועדה נישאת בזרועות גבר לתוך מבנה. המצלמות לא תיעדו את מה שהתרחש במבנה אולם בגדיה של הצעירה נמצאו במקום לאחר מכן. זמן קצר לאחר חצות, מצלמת אבטחה אחרת תיעדה את הצעירה מתקשה ללכת בזמן שגבר אחר עוקב אחריה כשהוא רוכב על אופניים. השניים נראים הולכים לרחוב צדדי ובגדיה של הצעירה נראים פרועים.

Appeal to ID 2 men after a 17-yr-old girl was sexually assaulted 3 times on her way home after a night out. Call 101/tweet @MetCC with info pic.twitter.com/x4usAYehgR