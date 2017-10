האהבה לא מנצחת הכל: נפרד מזוגתו כי הוא מוסלמי והיא יהודיה 

אופל שלי, חצי שנה את לצידי, באש ובמים, עברת איתי את כל החשיפה בהישרדות, החיזוקים והעלבונות, שום דבר לא שבר אותך. גם לא ההורים שאסרו עליך לאהוב מוסלמי. כמה כיף היה לנו יחד, אהבת אותי ואני אותך עד השמיים, אבל אתמול נשברתי, השמיים נפלו. ההודעה הזאת שקיבלת מאבא שלך גרמה לי לוותר עלייך ועל החיים שחלמנו שיהיו לנו. נפרדתי ממך בכאב גדול. חשוב לי שתביני, אני לא יכול שתיהי אומללה בגללי, אני רוצה לגרום לך רק אושר, אני לא רוצה לפרק משפחות. נכון, הוא מעולם לא נתן לי הזדמנות, הוא מתעלם ממה שעושה לך טוב והוא גוזל ממך מישהו שאוהב אותך מאוד מאוד. אבל הוא אבא שלך, מי אני לעומותו? הבוקר קמתי עם הבנה שאני מתבייש בהחלטה שלי, נתתי לדעות הקדומות לנצח. דווקא אני. אז אני כותב לך ולכולם - אני אוהב אותך אופל ולא אוותר עלייך ועל החופש לאהוב במדינה שלנו לעולם. תחזרי?

