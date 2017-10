"10 מיליון דולר למי שיביא מידע שיוביל להדחת טראמפ" 

"קיים בסיס מוצק לטענה שבחירות 2016 לא היו לגיטימות מהרבה בחינות", המשיך פלינט, "ולכך שאחרי תשעה חודשים במשרד - טראמנפ הוכיח שהוא אינו כשיר באופן מסוכן".

"הדחה תהיה עניין מלוכלך ומעורר מחלוקת", הודה פלינט, "אבל האלטרנטיבה - שלוש שנים נוספות של חוסר תפקוד - גרועה יותר".

פלינט הציע פרס דומה ב-1998, בזמן שבבית הנבחרים האמריקני בוצע ניסיון להדיח את הנשיא דאז, ביל קלינטון, בעקבות פרשת מוניקה לוינסקי.

Have dirt that could impeach Trump? Larry Flynt will pay you $10 million. - Washington Post https://t.co/VDzEeaMghR pic.twitter.com/tOyY0xgTn0