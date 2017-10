עשה תאונת דרכים - והשאיר את בת זוגו להישרף ברכב שעלה באש 

סעיד אחמד, בן ה-23 מברוקלין שבניו-יורק, איבד שליטה על רכבו והתנגש במעקה בטיחות מבטון. כתוצאה מהפגיעה, החל הרכב לעלות באש. אחמד נמלט מהמקום, והשאיר מאחור את בת זוגו.

מכבי האש שהגיעו למקום מצאו את חברתו, הארלין גרוול בת ה-25, ללא רוח חיים במושב הנוסע. בעקבות האירוע מואשם אחמד בהריגה, זאת מאחר ולא ניסה לסייע לצעירה להימלט.

בווידאו: עובר אורח שהיה עד לתאונה ולשריפת הרכב

Shell of a caron fire heading south on the BQE...awful #FDNY #brooklyn #newyork pic.twitter.com/dsnNNQtbtp