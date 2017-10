טראמפ: ביטולו המוחלט של הסכם הגרעין - אפשרות ריאלית ביותר 

מוקדם יותר לעג טראמפ בטוויטר לסנטור הדמוקרטי שומכר שלדברי נשיא ארה"ב, התנגד להסכם הגרעין בתקופת אובמה אולם כעת, כשיש נשיא רפובליקני בבית הלבן, הוא בעדו ועליו להסביר זאת לישראל.

Dem Senator Schumer hated the Iran deal made by President Obama, but now that I am involved, he is OK with it. Tell that to Israel, Chuck!