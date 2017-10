קשישה נעלמה ליומיים – וחלקי גופתה נמצאו בתוך תנין 

שרידים של גופה נמצאו היום (שלישי) בתוך גופו של תנין בקווינסלנד שבצפון-מזרח אוסטרליה, ובמשטרה המקומית מאמינים כי הם שייכים לאנה קמרון בת ה-79. הקשישה נחשבה לנעדרת מזה יומיים לפני שנמצאה גופתה, וגם מקל ההליכה שלה אותר במקום סמוך לנהר בו איבדה את חייה.



בבית האבות שלה העריכו שקמרון איבדה את דרכה באזור סבוך צמחייה. אנשי מקצוע איתרו את התנין בנהר מאובריי, ואורכו הוא 4.30 מטרים. "זה היה שבוע הרואי לכל המעורבים, ומחשבותיי נתונות עם משפחתה של קמרון", אמר סטיבן מילס, השר להגנת הסביבה של קווינסלנד. "צוות המומחים מתמצא בהתנהגותו של התנין ועשה עבודה יוצאת מהכלל בזיהוי בפינוי שלו".

לכתבות נוספות בחדשות 10 >>

יציאת בורמה: תיעוד הבריחה של שבט הרואינגיה ממינמר

מח"ש יבדוק את תיעוד השוטר שאיים בנשק בהפגנה; "חש מאוים"

קוריאה הצפונית: "מלחמה גרעינית עלולה לפרוץ בכל רגע"



The croc responsible for killing 79-year-old Anne Cameron has been caught and killed by wildlife officers https://t.co/nBdjRBVXj9 pic.twitter.com/ZOACRq3Kre