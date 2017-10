ח"כ סמוטריץ': קמפיין MeToo# הוא שקרי ומסוכן 

גם אני הוטרדתי.גם הנשמה שלי הושחטה ונרמסה רק כי מישהו החליט שמותר לו לגעת ולנצל את עמדת הכוח שלו.וזה ככ משמח לראות נשים חזקות עומדות ביחד ואומרות לא עוד!אל תגעו!זה לא שלכם!הגוף שלי ברשותי.מחזקת את כל מי שעוברת עברה ולצערי עוד תעבור הטרדה.אני החלטתי עם עצמי שאצלי לא תהיה פעם הבאה.כי פעם אחת שתקתי.קפאתי.לא אמרתי מילה.כי פשוט לא יכולתי.הפעם הבאה..זה בעיטה.ישר לביצים. #metoo

