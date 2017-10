משלחת הרש"פ בקולומביה ציטטה את ערפאת: "מטרתנו - לשים קץ לישראל" 

במשלחת הדיפלומטית של הרשות הפלסטינית בקולומביה אומרים כי אינם מעוניינם בשלום, אלא במלחמה.

בחשבון הטוויטר הרשמי של המשלחת פורסם אמש (חמישי) ציוץ בו נכתב ציטוט של יושב ראש הרש"פ לשעבר, יאסר עראפת, כ-13 שנים לאחר מותו: "הסוף של ישראל הוא מטרת המאבק שלנו, ולא נאפשר ויתורים או תיווכים. אנחנו לא רוצים שלום, רוצים מלחמה, ניצחון".

The PA's mission in Colombia tweets tonight, quoting Arafat: "Our goal is the end of Israel. We don't want peace. We want WAR and victory". pic.twitter.com/sFCVt6HXIf