גרמניה: 4 פצועים באירוע דקירה; הדוקר נמלט ונסיבות האירוע בבדיקה 

אירוע דקירה בגרמניה: אדם תקף באמצעות סכין מספר עוברי אורח במרכז העיר מינכן הבוקר (שבת) ופצע ארבעה מהם באורח קל.

התוקף נמלט על אופניים והמשטרה פתחה במצוד אחריו תוך שהיא מבקשת מתושבי העיר להישאר בבתיהם. במשטרה הפיצו תיאור של התוקף ולפיו הדוקר לבש מכנסיים אפורים, ז'קט ירוק ונשא עמו מזרן כשהוא רכוב על אופניים שחורים.

לכתבות נוספות בחדשות 10 >>

חמאס: ישראל לא תחגוג מאה שנות עצמאות

מתיחות בצפון: ארבע נפילות זוהו ברמת הגולן, צה"ל תקף משגרים בתגובה

פוליטיקאית אמריקנית הציעה לשקול "לשים בהסגר נשאי HIV"

נסיבות האירוע נמצאות בבדיקה.

Description of the suspect: a man about 40 years, riding a black bike; wearing gray trousers, green training jacket, backpack+ sleeping mat