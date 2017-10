יותר מ-170 אלף חפצים מתקופת השואה אותרו בליטא 

חפצים נדירים של יהודים מתקופת השואה נמצאו בליטא. יותר מ-170 אלף חפצים נדירים, בהם גלויה של הצייר מארק שאגאל ומכתבים של הסופר שלום עליכם, נמצאו בתחילת השנה בספרייה הלאומית של ליטא.



YIVO, מכון למחקר יהודי בניו יורק, הכריז היום (רביעי) על התגלית המדוברת והגדיר אותה כ"בעלת חשיבות היסטורית".

דייויד פישמן, פרופסור להיסטוריה יהודית, אמר לפוקס ניוז כי "מדובר בתגלית בעלת משמעות גדולה שיכולה לספק מידע בנוגע לחיים של היהודים במזרח אירופה לפני השואה".

במהלך מלחמת העולם השנייה, קבוצה קטנה של יהודים בגטו וילנה סיכנה את חייה על מנת להציל את המסמכים המדוברים. לאחר כיבוש ליטא על ידי הנאצים, ניתנה הוראה להשמיד 70% מהמסמכים שהיו שייכים ליהודים. המטרה הייתה לשלוח את 30% הנותרים לצורך מחקר אנטישמי.

