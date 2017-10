54 שנים אחרי ההתנקשות: פורסמו מסמכי רצח קנדי 

מסמכי רצח קנדי פורסמו כעת תודות לחוק שנחתם בשנת 1992 על ידי הנשיא ג'ורג' בוש, לפיו כל המסמכים הקשורים לאירוע יפורסמו בתוך 25 שנים אלא אם כן נשיא ארה"ב יכריז שפרסומם פוגע באכיפת החוק, במודיעין, במבצעים צבאיים או בקשרי חוץ. החוק נולד, בין היתר, בעקבות סרטו של הבמאי אוליבר סטון "JFK".

The long anticipated release of the #JFKFiles will take place tomorrow. So interesting!



מומחים לחקירה סבורים כי המסמכים ישפכו אור על עבודת רשויות החוק במקרה אך הבהירו בתוך כך, כי ייאלצו להקדיש שבועות רבים מיון המסמכים ולמידתם. מוקדם יותר העריכו חוקרים כי המסמכים עוסקים במאמצי ה-CIA וה-FBI לקבוע אם לרוצח לי הארווי אוסוולד היה קשר כלשהו עם מרגלים מקובה ומברית המועצות במהלך ביקורו במקסיקו סיטי בספטמבר 1963 - חודשיים לפני הרצח. אוסוולד אף הצהיר כי בכוונתו לרצוח את קנדי ועשה זאת בסופו של דבר ב-22 בנובמבר 1963 בזמן שקנדי ואשתו נסעו במכונית בטקסס.

Reading through the #JFKFiles - lots of info on CIA knowledge of Lee Harvey Oswald in Mexico weeks before the assassination. Including this: pic.twitter.com/ZLOVxaQWO8