"אנשים צרחו במלוא הגרון": שוב פיגוע קטלני בניו יורק - סמוך למקום בו עמדו התאומים 

הפיגוע, שאירע בשכונת טרייבקה שבדרום מערב מנהטן, הביא למותם של לפחות 8 בני אדם ולפציעתם של 12. ראש עיריית ניו יורק, ביל דה בלאזיו תיאר את הפיגוע כ"אירוע טרור פחדני".

על פי המשטרה, החשוד הוא סייפולו סאיפוב, יליד אוזבקיסטן בן 29 שהגיע לארצות הברית ב-2010. החשוד נורה בבטנו ונעצר. לפי המשטרה, משאית שכורה מ"הום דיפו" נסעה מרחק רב בניגוד לתנועה לאורך שביל אופניים והולכי רגל במשך כמה בלוקים ודרסה עשרות אנשים במכוון. באזור טרייבקה המשאית התנגשה באוטובוס תלמידים, הנהג יצא מהרכב עם רובה אוויר ואקדח פיינטבול, ואז שוטרים ירו בחשוד ולקחו אותו למעצר.

בהתייחסות רשמית ראשונה לאירוע, הנשיא טראמפ צייץ כי "זה נראה כמו עוד התקפה של איש חולה ומופרע. לא בארה"ב!". בציוץ נוסף כתב טראמפ: "אסור לנו לאפשר לדאע"ש לחזור או להיכנס למדינתנו לאחר שהבסנו אותם במזרח התיכון. מספיק". זמן קצר לאחר מכן כתב: "מחשבותיי, תנחומיי ותפילותיי עם קורבנות מתקפת הטרור בניו יורק ועם משפחותיהם. אלוהים והמדינה שלכם איתכם!".

בווידאו: עד מתאר את שראה באירוע

Witness describes what he saw in Lower Manhattan pic.twitter.com/Fm3wdrkb10