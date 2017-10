דיווח: המחבל מניו יורק הותיר ברכב פתק בו הצהיר על נאמנות לדאע"ש 

סאיפוב נורה בזירה על ידי המשטרה בבטנו, והועבר לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. לפי דיווחים, הוא הגיע במצב קריטי ועבר ניתוח, אך הוא צפוי לשרוד.

על פי המשטרה, מדובר ב"זאב בודד" ואין סיבה לחשוד כי ישנם עוד משתפי פעולה. בהצהרה רשמית, מפקד משטרת ניו יורק אישר את דיווחים על פיהם המפגע צעק "אללה אכבר" בזמן הפיגוע.

הפיגוע, שאירע בשכונת טרייבקה שבדרום מערב מנהטן, הביא למותם של לפחות 8 בני אדם ולפציעתם של 12. ראש עיריית ניו יורק, ביל דה בלאזיו תיאר את הפיגוע כ"אירוע טרור פחדני". לפי המשטרה, משאית שכורה מ"הום דיפו" נסעה מרחק רב בניגוד לתנועה לאורך שביל אופניים והולכי רגל במשך כמה בלוקים ודרסה עשרות אנשים במכוון. באזור טרייבקה המשאית התנגשה באוטובוס תלמידים, הנהג יצא מהרכב עם רובה אוויר ואקדח פיינטבול, ואז שוטרים ירו בחשוד ולקחו אותו למעצר.

בווידאו: החשוד רץ ברחוב לאחר האירוע

Just In: NBC affiliate @WNBC shares video of what appears to be the suspect running down the street. https://t.co/Esyube3Hjx