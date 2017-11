עובד טוויטר עזב את החברה והשבית את חשבונו של טראמפ 

11 דקות של שקט: חשבון הטוויטר של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, הושבת הלילה (שישי) בכוונה על ידי עובד חברה ביומו האחרון בתפקיד, כך נמסר מחברת טוויטר.

גולשים שניסו להיכנס לעמוד הטוויטר של נשיא ארה"ב נתקלו בהודעה: "מצטערים, העמוד אינו קיים!". כעבור זמן קצר הודיעה החברה כי חשבונו של הנשיא, שלו 41.7 מיליון עוקבים, הושבת עקב "טעות אנוש" ושהיא חוקרת את נסיבות האירוע על מנת למנוע מהדבר להתרחש פעם נוספת.

כשעתיים לאחר מכן טוויטר התייחסה לתקרית פעם נוספת וחשפה כי עובד במחלקת שירות הלקוחות שלה חיבל בכוונה בחשבון ביומו האחרון בתפקיד. בבית הלבן עדיין לא התייחסו לאירוע וכך גם טראמפ עצמו.



נשיא ארה"ב ידוע בשימוש מרובה בפלטפורמת המסרים הקצרים ונוהג לצייץ מדי יום הודעות ותגובות לכל נושא שעולה על דעתו: החל ממצב כלי התקשורת בארה"ב ועד לחילופי מהלומות מילוליות מקוונות עם קוריאה הצפונית ואיראן.

Through our investigation we have learned that this was done by a Twitter customer support employee who did this on the employee's last day. We are conducting a full internal review. https://t.co/mlarOgiaRF

Earlier today @realdonaldtrump's account was inadvertently deactivated due to human error by a Twitter employee. The account was down for 11 minutes, and has since been restored. We are continuing to investigate and are taking steps to prevent this from happening again.