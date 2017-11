טראמפ בכל מקום: מה נשיא ארצות הברית עושה באוזנו של כלב? 

תמונה אחת הפכה את ג'ייד רובינסון, צעירה בת 25 מצפון אנגליה, לכוכבת. או יותר נכון, לאמא של כוכב. רובינסון העלתה לעמוד הפייסבוק שלה תמונה של צ'יף, כלבה החולה בן השנתיים שסובל מזיהום כלשהו באוזנו, וחבריה מיהרו להבחין שבקפלי האוזן הופיע לא אחר מאשר נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ. "כל מי שסובל מטראמפ באוזן, יסבול מכאבים", אמרה דודתה.



בניגוד לחבריה, רובינסון לא הבחינה מיד בדמיון בין האוזן לאדם ששולט על היכולות הגרעיניות של ארה"ב. "הבטתי בתמונה 20 פעמים ולא ראיתי את זה בכלל. רק למחרת חבר הסב את תשומת לבי".

לאחר שהתמונה הפכה לוויראלית, ביקשה רובינסון מהגולשים לתרום מכספם ולסייע לממן את עלויות הטיפול הרפואי של צ'יף. "יש כל כך הרבה דברים שליליים באינטרנט אז נחמד לדעת שצ'יף גרם לאנשים לחייך, אפילו אם מדובר באוזנו", סיכמה.

If it makes you feel any better this is my pooch who's ears it is and he's called Chief and is adorable! pic.twitter.com/rnhs47kOgo