"אני חושב משמע אני משחק": הכדורגלן שהגיע לרמות הגבוהות בזכות השכל 

ביוני 2001 נמכר פירלו ליריבה העירונית של אינטר, מילאן, תמורת סכום של כ-18 מיליון יורו. המעבר המדובר שינה את הקריירה פירלו כאשר מאמנו דאז, קרלו אנצ'לוטי, החליט לשנות את העמדה שלו על המגרש מקשר התקפי, שמשחק בעיקר מאחורי החלוץ, לקשר שמשחק במרכז המגרש.



"אנצ'לוטי שינה את הקריירה שלי מכיוון שהוא החליט שאני אשחק בעמדה הגנתית יותר", סיפר פירלו. שיתוף הפעולה שלו עם קשר מילאן לשעבר ג'נארו גאטוסו היה משמעותי מאוד עבור מילאן וגם עבור נבחרת איטליה, אותה הם הובילו לזכיה בגביע העולמי ב-2006.



פירלו, שכבש את השער הראשון של איטליה בטורניר מול גאנה, סיפק את אחת המסירות המדהימות של הטורניר בחצי הגמר מול גרמניה. שתי דקות לסיום ההארכה, מצא הקשר במסירה חכמה את פביו גרוסו, שכבש שער מכריע שעזר לכחולים להפיל לגמר, שם ניצחו האיטלקים את צרפת. "אני לא מרגיש לחץ", סיפר פעם פירלו על תחושותיו לפני הגמר ההוא. "ביום של הגמר העברתי את אחר הצהרים בשינה ושיחקתי בפלייסטיישן. בערב, עליתי למגרש וזכיתי בגביע העולמי", הוסיף.

Pirlo also assisted Juve's first ever goal at the Juventus stadium & what an assist it was. pic.twitter.com/BOICDHAO1h