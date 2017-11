שנתיים למתקפת הטרור בפריז: צרפת מתייחדת וזוכרת 

החודש חתם מקרון על חוק חדש שנוי במחלוקת שנועד להיאבק בטרור במדינה. החוק מאפשר לרשויות הביטחון לחפש בבתים, לסגור בתי תפילה ולהגביל תנועת חשודים בטרור. סאלח עבד א-סלאם, הטרוריסט היחידי ממתקפת הטרור שנלכד בחיים, עדיין מסרב לשתף פעולה עם חוקריו ולשפוך אור על נסיבות הפיגועים.

90 names and one minute of silence: Commemoration at #Bataclan #Paris 2 years after the terrorist attack @dwnews pic.twitter.com/qRgvdVsYvo