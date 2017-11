4 הרוגים במסע ירי בצפון קליפורניה; אחת הזירות - בית ספר יסודי 

ארבעה אנשים נהרגו הערב (שלישי) וכמה נוספים נפצעו, ביניהם ילדים, לאחר שאדם פתח בירי בכמה מוקדים בצפון קליפורניה. אחד המוקדים היה בסמוך לבית ספר יסודי, כ-209 ק"מ צפונית לסקרמנטו. מהרשויות נמסר כי היורה נהרג על ידי כוחות הביטחון.



עוזרו של שריף מחוז טהמה מסר לתקשורת כי המשטרה חוקרת לפחות חמש זירות פשע. החוקרים מצאו בזירות הירי רובה חצי אוטומטי ושני אקדחים. הורה שהביא את בתו לבית הספר סיפר ששמע רעש נפץ עם הגעתם למקום. מיד לאחר מכן, מזכירת בית הספר רצה החוצה ואמרה לילדים להיכנס למבנה בגלל הירי. עד הראייה סיפר כי בסופו של דבר נכנס גם הוא למבנה, מצא עצמו בכיתה עם 14 תלמידים וחזה בילד שנורה.

אדם בשם בריאן פלינט אמר לעיתון "Record Searchlight" כי שותפו לדירה הוא בין ההרוגים. לדברי פלינט, שכנו - אדם בשם קווין - הוא היורה. פלינט סיפר לרשויות כי קווין גנב את משאיתו וכי הוא ושותפו לדירה אמרו לרשויות בעבר שקווין התנהג בצורה "משוגעת" ואיים עליהם. לדברי פלינט, קווין ירה מאות כדורים בעת מסע ההרג.

בשבוע שעבר נרצחו 26 בני אדם לאחר שאדם חמוש נכנס לכנסייה בטקסס ופתח בירי. דווין פטריק קלי, מבצע הירי, נמלט בעבר ממוסד לנפגעי נפש. קלי היה מסוכסך עם בני משפחתו ובין היתר, שלח מסרוני טקסט מאיימים לחמותו, שנהגה לבקר בכנסייה. למרות שהורי גרושתו לא היו באותו היום בכנסייה, הוא החליט לבצע את הטבח.

