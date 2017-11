הסערה החדשה של טראמפ: ניחם את נפגעי אירוע הירי הלא נכון 

כדי להוסיף חטא על פשע, נוסח היה ציוץ היה כמעט זהה לזה שפרסם זמן קצר לאחר הטבח בטקסס.

May God be w/ the people of Sutherland Springs, Texas. The FBI & law enforcement are on the scene. I am monitoring the situation from Japan. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 בנובמבר 2017

אחת ממשתמשות הטוויטר צייצה: "הוא התבלבל בין אירוע ירי המוניים, בין הטבח בטקסס לזה בקליפורניה. זה חוסר כבוד כלפי הקורבנות".

He's mixed up mass shootings, confusing the one last week in Texas with the one in California today. This is so disrespectful to the victims. https://t.co/q38IfVrto2 — Sarah Kendzior (@sarahkendzior) 15 בנובמבר 2017

משתמשת נוספת הגיבה וכתבה כי "העובדה שנשיא ארה"ב לא מצליח לעקוב אחר כל אירוע הירי ההמוניים, היא טיעון משכנע לרפורמה בנשיאת נשק במדינה".

The fact that the U.S. president can't even keep track of all the mass shootings is a fairly compelling argument for gun reform. https://t.co/d5HEECdgbb — Melissa McEwan (@Shakestweetz) 15 בנובמבר 2017

גם לאחר שעות רבות, הציוץ עדיין נמצא בחשבון הטוויטר של נשיא ארה"ב.