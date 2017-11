המסע המדיני של בני משפחת מנגיסטו: נפגשו עם בכירים אמריקנים שהבטיחו לסייע 

"היום קיבלתי את פני משפחת מנגיסטו בברכה בבית הלבן. אברה מוחזק בידי חמאס בעזה כבר 1,000 ימים, מאז שנעלם בספטמבר, 2014. זה מקומם שחמאס לא נותן לו לשוב לביתו, או לתקשר עם משפחתו", כתב גרינבלט בחשבון הטוויטר שלו.

Today I welcomed the family of Avera Mengistu to the White House. Avera has been held by Hamas in Gaza for over 1,000 days since he disappeared in September, 2014. It is outrageous that Hamas will not let him return home or communicate with his family. pic.twitter.com/dvWE5UzZC6