2 נשים נוספות טוענות - המועמד הרפובליקני לסנאט הטריד אותנו מינית 

שתי נשים נוספות טענו אמש (רביעי) כי המועמד הרפובליקני לסנאט מטעם מדינת אלבמה בארה"ב, רוי מור, הטריד אותן מינית בשנת 1977, בעודן תלמידות תיכון.

בדיווח של "הוושינגטון פוסט", מספרות ג'נה ריצ'רדסון ובקי גריי כי מור עשה את המעשים בקניון, בו עבדו אז בתור מוכרות בחנות בגדים. ככל הנראה, הקניון אסר על מור להיכנס למתחם, לאחר שנטען כי הוא מטריד שם נשים.

>> כתבות נוספות בחדשות עשר:

המסע המדיני של בני משפחת מנגיסטו: נפגשו עם בכירים אמריקנים שהבטיחו לסייע



החשד לחיסול בתל אביב: ההרוג הוא עבד אלחאפד עראר מג'לג'וליה



פרסום ראשון: מחנך בבית ספר מראשל"צ נעצר בחשד לפדופיליה



השתיים מצטרפות לרשימה הולכת וגדלה של נשים שטענו כי הפוליטיקאי הטריד אותן מינית. לטענתן, מור, שהיה אז בן 30, ניגש לריצ'רדסון בת ה-18 בזמן העבודה וביקש ממנה את מספר הטלפון שלה ואת שם בית הספר שלה. לטענתה, כשסירבה לתת לו את המספר, הוא התקשר לבית הספר בו היא לומדת מספר ימים לאחר מכן וביקש לדבר איתה, בזמן שהייתה בשיעור.

Can't ignore this any longer. 3 of the women who allege that Roy Moore pursued them as teenagers look remarkably similar. pic.twitter.com/MiahOqxN0R