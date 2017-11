שדרנית טענה שסנאטור דמוקרטי תקף אותה מינית; "לא זוכר את המקרה" 

"הוא חזר כל הזמן שחייבים לתרגל את הנשיקה. אמרתי לו 'בסדר' כדי שיעזוב אותי. עשינו חזרה, וכשהגענו לרגע הנשיקה הוא שם את ידיו מאחורי ראשי, מעך את שפתיו על שפתיי ודחף את הלשון שלו לפה שלי", שיתפה טווידן. "דחפתי אותו והלכתי משם. הרגשתי תחושת גועל, שאני מחוללת".

לאחר שפרסמה את טענותיה נגדו, פרנקן התנצל בפני טווידן בפוסט בפייסבוק, אך טען שאינו זוכר שניסה לנשקה בכוח: "אני לא זוכר את החזרה לסצנה באופן שליאן זוכרת אותה". בנוגע לתמונה כתב פרנקן: "לא יודע מה היה לי בראש, וזה לא משנה - אין תירוץ לכך. אני נגעל מעצמי".

בנוסף, כתב פרנקן: "אני מכבד נשים, אני לא מכבד גברים שלא מכבדים נשים, והעובדה שהפעולות שעשיתי גורמות לאנשים סיבה לפקפק בכך - גורמת לי להרגיש אשם". הוא הוסיף כי "מגיע לנשים להישמע, מגיע להן שנאמין להן ומגיע להן לדעת שאני בעל ברית שלהן".

הפוסט שפרסם פרנקן בעקבות טענותיה של טויידן

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הגיב לטענותיה של טווידן בטוויטר: "תמונתו של אל פרנקנשטיין (הטעות במקור) היא נוראית ושווה אלף מילים. איפה הידיים שלו היו בתמונות שצולמו בזמן שישנה?". בציוץ המשך האשים הנשיא את הסנאטור הדמוקרטי בצביעות: "ולחשוב שרק בשבוע שעבר הוא הרצה לכל מי שרצה להקשיב על תקיפות מיניות ועל כבוד לנשים".

מנהיג הרוב בסנאט קרא לוועדת האתיקה של הסנאט לפתוח בחקירה נגד פרנקן - קריאה לה הצטרפו במהירות סנאטורים דמוקרטים רבים. פרנקן אמר כי ישתף פעולה עם חקירה כזו.

The Al Frankenstien picture is really bad, speaks a thousand words. Where do his hands go in pictures 2, 3, 4, 5 & 6 while she sleeps? .....