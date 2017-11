האויבים החדשים של טראמפ: הפילים באפריקה 

מאז שפורסמה ההחלטה, מפורסמים רבים הספיקו להביע את זעמם ברשתות החברתיות - ביניהם הקומיקאית ומנחת הטלוויזיה אלן דג'נרס שהאשימה את הנשיא טראמפ כי הוא "מעודד אמריקנים להרוג פילים". הקומיקאי הבריטי ריקי ג'רווייס קרא להחלטתו של טראמפ "פראית וחסרת טעם", בעוד שהשחקן האוסטרלי ראסל קרואו פרסם בטוויטר: "אנשים יקרים ללא נשמה, הפסיקו לירות בפילים".

The fact that Trump has lifted President Obama's ban on elephant trophies being imported into the country is a devastating blow to the survival of these beautiful animals. It's savage and pointless. It breaks my heart. pic.twitter.com/iclfxN6TXr