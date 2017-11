אהבה בשחקים: טייסי חיל הים האמריקני ציירו ציורים גסים בשמיים - ונענשו 

טייסי חיל הים האמריקני השתמשו במטוסי הקרב על מנת לצייר ציורים גסים בשמי העיר אומק שבוושינגטון. המפקדים לא השתעשעו וקרקעו אותם כעונש.



תושבים רבים באזור זיהו את המחזה בשמיים הבהירים, צילמו תמונות והעלו לרשתות החברתיות, ואלו הפכו במהרה לוויראליות. "זה הדבר הכי משמעותי שקרה באומק. פין בשמיים", כתב אחד התושבים בטוויטר.

The most monumental thing to happen in omak. A penis in the sky pic.twitter.com/SM8k1tNYaj