ילדות ברחוב והשפעה מהביטלס: חייו ומותו של הרוצח צ'ארלס מנסון 

השחקנית שרון טייט הייתה אמורה לחגוג עוד כחודשיים יום הולדת 75. בנה היה צריך לחגוג השנה יום הולדת 48. אבל, בתשעה באוגוסט 1969 התרחש אחד מאירועי הרצח המזעזעים שידעה ארה"ב וחייהם הגיעו לסיום טראגי.

חברי הכת של צ'ארלס מנסון רצחו תשעה בני אדם בלוס אנג'לס, בהם אשתו של רומן פולנסקי, השחקנית שרון טייט, שהייתה אז בהריון. אחת מחברי הכת, סוזן אטקינס, דקרה את טייט למוות ולאחר מכן השתמשה בדמה על מנת לכתוב על דלת ביתה "חזירה".

מנסון לא היה בזירת הרצח, אבל הורשע ברצח מכיוון שהוכח כי השפיע על חברי הכת שלו לבצע את הרציחות. הוא נידון למוות ב-1971. רגע לפני ההוצאה להורג, עונש מוות הוצא מחוץ לחוק בקליפורניה ועונש שונה לתשעה מאסרי עולם. אחרי יותר מ-40 שנים בכלא הוא מת מסיבות טבעיות בגיל 83.

בתמונה: שרון טייט, שלושה ימים לפני שנרצחה

#SharonTate August, 6 1969. Taken three days before she was murdered by cultist criminals whose leader died today. Let us remember the people whose lives he took. pic.twitter.com/fmWLfrsUpY