לאחר 37 שנים: נשיא זימבבווה מוגאבה התפטר 

ההפיכה הסתיימה בהתפטרות: רוברט מוגאבה, נשיא זימבבווה ב-37 השנים האחרונות הגיש הערב (שלישי) מכתב התפטרות כך מסר דובר הפרלמנט במהלך ההליך להדחת הנשיא. קריאות שמחה נשמעו ברחבי הפרלמנט בעת שהדובר הקריא את הודעתו.

בעקבות התפטרותו של מוגאבה בן ה-93 הודיע הדובר כי הליך הדחתו הושעה. הליך ההדחה החל לאחר שפג אולטימטום בן 24 שעות שהוצב בפני מוגאבה ושבמסגרתו נדרש הנשיא להתפטר. "אני, רוברט גבריאל מוגאבה, מגיש באופן רשמי את התפטרותי מנשיאות זימבבווה. ההתפטרות תיכנס לתוקף באופן מיידי", נכתב במכתב. "החלטתי להתפטר מרצוני ועשיתי זאת על מנת לאפשר את העברת השלטון בצורה חלקה". בסוכנויות הידיעות דיווחו כי אלפים פוקדים את רחובות הבירה הררה ונושאים תמונות של סגן הנשיא המודח מננגאווה.

Zimbabwe parliament breaks into cheers as longtime leader Robert Mugabe's resignation is announced. https://t.co/djH1RyF3QJ pic.twitter.com/CLGKAVWb8L